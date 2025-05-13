Провал мирных переговоров выгоден всем – Щелин

Всем сторонам конфликта на Украине выгоден не мир, а провал мирных переговоров, потому что он позволяет им легитимно перейти на новый этап боевых действий.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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