Протестующие решили вредить экономике Сербии каждый понедельник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня рано утрам протестующие студенты и крестьяне на тракторах перекрыли основные магистрали в городе Нови-Сад, что привело к дорожному коллапсу.

Протестующие заявили, что намерены повторять блокаду еженедельно, чтобы «оказать давление на экономику», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Протестующие начали свою акцию в семь утра, заблокировав кольцевую развязку Руменачской дороги и Футошскую дорогу – две главные магистрали Нови-Сада, перекрыв их тракторами. Они заявили, что будут делать это каждый понедельник с 7 до 17:00.

«Блокируя критически важные точки маршрутов транспортировки нефти и газа, мы оказываем давление на экономику, и хотим, чтобы наш голос был услышан еще лучше. Мы призываем жителей города Нови-Сад, а также жителей окрестностей присоединиться к блокаде главных дорог, чтобы мы могли объединить усилия для борьбы за справедливость», – заявили организаторы акции.

В то же время в здании Скупщины Нови-Сада под усиленной охраной полиции, которую протестующие уже успели забросать яйцами, проходит сессия по перевыборам мэра города. Журналистов пропускают туда через два блокпоста, отбирая у прооппозиционных репортёров символику протеста – соросовский кулак.

В повестку дня сессии включены вопросы отставки действующего мэра Милана Джурича и избрания Жарко Мичина, который когда-то был руководителем аппарата бывшего мэра города и уходящего премьер-министра Милоша Вучевича. Кандидатура последнего не устраивает протестующих, впрочем, никаких альтернатив со своей стороны те не предлагают.

Напомним, что поводом для нынешних массовых волнений в Сербии стало обрушение бетонного козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде, в результате чего погибли 15 человек. Вспыхнувшие затем уличные беспорядки дали новое дыхание так называемому краевому воеводинскому сепаратизму – движению за создание так называемой «Республики Воеводина», которую некоторые адепты это идеи видят в составе Сербии, а некоторые – независимым более прозападным, чем нынешний режим в Белграде, государством.