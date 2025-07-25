Прорыв к Днепру не самоцель: русские нашли способ успешной демилитаризации ВСУ – ирландский эксперт

Максим Столяров.  
25.07.2025 19:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Приоритетный вопрос СВО не столько территориальный, сколько преследующий цель лишить навсегда Украину возможности представлять какую-либо угрозу для России.

Об этом на канале британского политика Джорджа Галлоуэя заявил ирландский политический обозреватель Патрик Уолш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приоритетный вопрос СВО не столько территориальный, сколько преследующий цель лишить навсегда Украину возможности представлять...

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«Я слышал «Радио Таймс», которое ненавижу, но там комментатор предположил, что Трамп намеренно дал Путину 50 дней, потому что это продолжительность летнего сезона боевых действий, и это даст ему максимальный потенциал для продвижения.

Но я вижу, как русские были неторопливы и осторожны, берегли жизни. Я имею в виду, что в этой ситуации с БПЛА нельзя проводить массовые атаки и концентрировать пехоту. Так что они действуют очень осторожно и постепенно изматывают украинские силы.

Их стратегия заключается в том, чтобы измотать их, речь идёт о демилитаризации противника. Речь не идёт о захвате территорий, кроме той, за которую, видимо, Украине придётся заплатить сейчас, как всегда бывает после войн. Суть в том, что Украина должна быть демилитаризована как угроза для России. Вот, чего добиваются русские, действуя медленно и осторожно», – сказал Уолш.

«Полагаю, так оно и есть. Они просто продвигаются вперёд. А украинцы не продвигались вперёд с  конца 2022 и последнего контрнаступления в 2023 году, которое было катастрофой. Так что с тех пор движение было односторонним, и я не вижу, чтобы в будущем что-то изменилось», – добавил ирландец.

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