Приоритетный вопрос СВО не столько территориальный, сколько преследующий цель лишить навсегда Украину возможности представлять какую-либо угрозу для России.

Об этом на канале британского политика Джорджа Галлоуэя заявил ирландский политический обозреватель Патрик Уолш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слышал «Радио Таймс», которое ненавижу, но там комментатор предположил, что Трамп намеренно дал Путину 50 дней, потому что это продолжительность летнего сезона боевых действий, и это даст ему максимальный потенциал для продвижения.

Но я вижу, как русские были неторопливы и осторожны, берегли жизни. Я имею в виду, что в этой ситуации с БПЛА нельзя проводить массовые атаки и концентрировать пехоту. Так что они действуют очень осторожно и постепенно изматывают украинские силы.

Их стратегия заключается в том, чтобы измотать их, речь идёт о демилитаризации противника. Речь не идёт о захвате территорий, кроме той, за которую, видимо, Украине придётся заплатить сейчас, как всегда бывает после войн. Суть в том, что Украина должна быть демилитаризована как угроза для России. Вот, чего добиваются русские, действуя медленно и осторожно», – сказал Уолш.