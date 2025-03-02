Прогноз: ВСУ будут выбиты из Курской области к концу весны

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Ситуация на фронте продолжает ухудшаться для ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное продвижение, самое опасное – район Большой Новоселки. Российская армия стремится перерезать трассу Курахово-Запорожье», – сказал Бортник.

Он обратил внимание, что площадь оккупированной ВСУ территории Курской области за неделю сократилась на 20 квадратных километров.

«Поступают сообщения, что ВС РФ начали интенсивно утюжить логистику ВСУ, большие потери логистики», – сказал Бортник.

По его словам, российская армия сконцентрировала усилия на ударах по трассам, через которые идет снабжение гарнизона ВСУ в Судже.

«Наступает распутица, и удержать Курский выступ будет сложно. Большая часть выступа, или полностью, может быть потеряна до конца весны», – сказал Бортник.

Он также отмечает, что «растет интенсивность авиаударов».

«Каждую ночь Россия использует 100-200 дронов для нанесения ударов вглубь территории Украины, прежде всего, по энергетике, газодобыче, конечно, по логистическим и военным целям тоже. Украина отвечает по российским объектам. Воздушная война в разгаре», – сказал Бортник.

Он считает, что это – признак ведения войны на истощение, когда главной задачей является не занятие новых территорий, а дестабилизация тыла с целью сломить волю к сопротивлению.