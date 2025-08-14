Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Саммит НАТО в Гааге, который руководство альянса пытается представить как большой успех, на самом деле был «грандиозным провалом».

Об этом бывший посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил в интервью изданию «Проспект независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ожидания были настолько низкими, что тот факт, что США не вышли из НАТО, – большинство наших союзников восприняло как огромный успех. На самом деле было соглашение о выделении 3,5% ВВП на оборону и 1,5% на устойчивость. Но вряд ли союзники в ближайшее время выполнят это соглашение. Примерно треть союзников до сих пор не достигла предыдущего показателя в 2%. Не забывайте, что на саммите НАТО не смогли согласовать стратегию в отношении России, которая была утверждена на предыдущем саммите в Вашингтоне», – сказал Карпентер.

Он напомнил, что в Гааге ничего существенного для Украины принято не было. Бывший дипломат считает, что в НАТО сейчас боятся, что на встрече на Аляске США поддержат капитуляцию Украины.