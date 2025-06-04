«Миротворец-посредник» Турция хочет присоединиться к заукраинской «коалиции дронов»

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Анкара намерена присоединиться к так называемой «коалиции дронов», которая оказывает поддержку киевскому режиму.

Об этом сообщает портал Defence Turk, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, министр обороны Латвии Андрис Спрудс на конференции по оборонным инновациям «UAV Summit 2025» в Риге заявил, что Бельгия и Турция официально выразили желание присоединиться к международной коалиции по беспилотным летательным аппаратам.

«Коалиция БПЛА, о которой идет речь, была создана 14 февраля 2024 года для предоставления Украине поддержки беспилотных летательных аппаратов. В этом контексте страны-участницы коалиции обязались предоставить Украине помощь в размере 2,75 млрд евро в 2025 году», – отмечается в публикации.

При этом латвийский министр похвастался, что коалиция растет.

«Международная коалиция БПЛА становится сильнее с каждым днем. Это позволяет нам поставлять больше БПЛА в Украину, а также укреплять оборонную промышленность Латвии, стран Евросоюза и НАТО», – подчеркнул Спрудс.

В коалицию входят такие страны: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Украина, Германия, Швеция и Норвегия. Участие Турции и Бельгии будет зависеть от одобрения действующих членов.

Стоит заметить, что Турция и без того оказывает военную поддержку киевскому режиму, поставляя для ВСУ ударные беспилотники и бронетехнику, а также строит корабли для ВМСУ. При этом на словах Турция лицемерно выступает за мир и пытается подавать себя как посредника.