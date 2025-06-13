Появились сомнения в результативности атак Израиля на иранские ядерные обьекты

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Успешная атака израильских ВВС на ядерные объекты Ирана и молниеносное обезглавливание военной верхушки ИРИ неожиданно объединили вечно грызущийся между собой израильский политикум.

Как пишет NYT, лидеры основных оппозиционных партий Израиля, в том числе ярые критики премьер-министра Нетаньяху, такие, как Яир Лапид, выразили единую позицию в отношении нападения на Иран.

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«Сегодня ночью Израиль провел первоклассную стратегическую операцию. В этот исторический час мы едины в поддержке оборонного ведомства, и я хочу передать силу политическому руководству», — написал отставной генерал Бени Ганц, а ныне один из главных соперников Нетаньяху.

Едва ли не общее мнение израильского общества выразил на страницах англоязычного The Times of Israel начальник Управления военной разведки генерал-майор Шломи Биндер. Обьявивший, что Израиль вступает в «экзистенциальную войну» с Ираном.

«Как вы знаете, мы вступаем в кампанию, которая является ничем иным, как борьбой за существование, против врага, который стремится уничтожить нас», — передает газета сказанные сегодня утром Биндером слова, обращенные к солдатам ЦАХАЛ в командном центре израильской армии.

Тем временем, появляются новые подробности атаки на Иран. Как пишет израильское издание Haaretz, «Моссад» заблаговременно через своих агентов разместил базу беспилотников на иранской территории и использовал их для атаки.

Таким образом, пишет издание, израильтяне первыми в мире использовали уроки украинской операции «Паутина» против аэродромов стратегической авиации РФ.

Анкара ожидаемо осудила израильскую атаку, несмотря на свои вечные трения с Тегераном:

«Израиль должен немедленно прекратить агрессивные действия, которые могут привести к более серьезным конфликтам. Это нападение показывает, что Израиль не хочет решать проблемы дипломатическим путем», — заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Сам же Израиль в минуты, когда пишется этот обзор, начал перехват запущенных Ираном дронов. NYT отмечает, что перехват происходит в воздушном пространстве Саудовской Аравии, Сирии и Иордании.

Как рапортуют в ЦАХАЛ, истребители ВВС под руководством разведывательного управления совершили масштабную атаку на систему ПВО на западе Ирана. Уничтожены десятки радаров и пусковых установок ракет класса «земля-воздух».

Тем временем, агентство Bloomberg выражает некоторый скепсис относительно способности Израиля окончательно решить вопрос с иранской ядерной программй посредством воздушных уларов.

По оценкам Блумберга, «только самые мощные обычные боеприпасы могут пробить обогатительные объекты Ирана».

«Объект в Натанзе построен на глубине более 40 метров под землей и защищен стальной и бетонной оболочкой, толщина которой, по оценкам исследователей, составляет 8 метров. А обогатительный цех в Фордо построен в склоне горы. После недавнего визита глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил, что цех находится на глубине полукилометра под землей», – говорится в публикации.

«Конечно, на поверхности есть множество целей, включая линии электропередачи, трансформаторы, лаборатории и испытательные установки. Перекрытие электроснабжения, вероятно, уже вынудило Иран начать остановку центрифуг», – добавляет агентство.

Что же до уже пораженных обьектов, то, как указывает Bloomberg со ссылкой на МАГАТЭ, на главном объекте по обогащению урана в Иране нет признаков повышенной радиации. Как делает вывод издание, «это является первым признаком того, что израильские удары не проникли сквозь защиту объектов».

Иранские власти также сообщили МАГАТЭ, что не наблюдают повышенной радиации на объекте в Натанзе, расположенном примерно в 300 километрах к югу от Тегерана. По их словам, Израиль не проводил никаких рейдов против атомной электростанции в Бушере на побережье Персидского залива.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ни сильно защищенный объект по обогащению урана в Фордо, в 200 километрах к югу от Тегерана, ни завод по переработке урана, расположенный в 400 километрах к югу от Тегерана, не были поражены.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявляет, что атаки «будут продолжаться столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы».