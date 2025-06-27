«Пора домой, там безопасно»: Британия разворачивает украинских беженцев вслед за Швейцарией

Как пишет издание The Guardian, правительство Кира Стармера начало отказывать украинцам в убежище, а британское МВД открыто рекомендует беглецам от войны «переселиться в более безопасные регионы Украины».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Министерство все чаще отказывает беженцам в убежище на том основании, что возвращение на Украину для них не несет угрозы для жизни.

«Семьи пытаются найти путь к оседлости, который позволил бы им построить жизнь в Великобритании, посвятить своих детей британскому образованию и улучшить их перспективы на работу и жилье. Некоторые считают, что им не к чему возвращаться, так как они родом из районов, разрушенных конфликтом», – говорится в публикации.

Напомним, что именно по этому пути пошла Швейцария, власти которой на днях заявили о планах принимать украинских беженцев только из зон активных боевых действий. Соответствующее решение в ближайшее время примет Федеральный совет страны.

Местное издание SRF называет это «норвежской моделью». В соответствии с ней, право на защиту получат только те, кто на момент отъезда проживал на полностью или частично потерянных киевским правительством территориях, либо в регионах с «более или менее интенсивными» боевыми действиями.

Швейцарцы уже районировали Украину на карте в соответствии с этими критериями. Киев входит в перечень опасных зон — наряду с Одессой, Днепром, Николаевом, Запорожьем, Харьковом, Черниговом и Сумами.

Теперь эстафету принимает Великобритания. И это неудивительно, ведь, как пишет The Guardian, хотя с начала войны страна приняла около 300 тысяч украинцев, с 2023 года статус беженца получили только 47 человек, ещё 724 — гуманитарную защиту.

В публикации отмечается, что, несмотря на то, что украинцы имеют временную визу сроком на 18 месяцев, отсутствие четкости относительно перспектив вызывает у людей дополнительную тревогу.

Так, Александру Збицкому отказали в убежище, несмотря на то, что он родом из Одессы на юге Украины. Пока Министерство внутренних дел рассматривало его заявку, в результате ракетного удара в его родном городе погибли пять человек.

Збицкий и его семья находятся в Великобритании с августа 2022 года. Он хочет, чтобы его сын, которому было четыре года, когда он приехал в Великобританию и который говорит по-английски лучше, чем по-украински, продолжал учиться в школе, а его жена продолжала получать лечение от тревоги, депрессии и панических атак.

Все его близкие родственники погибли, некоторые сражались на передовой, другие из-за того, что не могли получить медицинскую помощь. Наконец, если он вернется, его могут призвать в украинскую армию.

«Было действительно неожиданно добиться отказа… Кто готов забрать своего ребенка и привезти его обратно в страну, где идет полномасштабная война? Мы подавлены этим, потому что это повлияло на всю нашу семью. Я не могу ничего делать в данный момент из-за всего того, что у меня в голове. Я даже спать не могу. Это действительно ужасная ситуация. Мой сын уже начал свой ментальный переезд в британское общество. Я не хочу создавать еще один стресс для него и для моей жены. Я знаю, что очень, очень важно жить нормальной жизнью», говорит он в интервью изданию.

Юридическая фирма Sterling Law заявила, что с ней еженедельно связывались украинцы, в том числе уязвимые женщины и дети, чьи заявки были отклонены. Фирма работает над несколькими обращениями, которые приводят к ожиданию в течение нескольких месяцев, в течение которых украинцы остаются в подвешенном состоянии.

Галина Семчак, адвокат Sterling Law, сказала, что она работает с матерью-одиночкой из Никополя, города, который был в значительной степени разрушен, слабовидящим мужчиной и родителем ребенка, родившегося в Великобритании.

В их письмах об отказе обычно указывается, что риски, связанные с конфликтом, не соответствуют порогу преследования в соответствии с конвенцией о беженцах, поскольку они могут переехать в более безопасные районы Украины, где есть государственные службы, и они могут обратиться за помощью к Верховному комиссару ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и местным организациям, чтобы избежать нищеты.

Она сказала, что это «тревожная и растущая тенденция», вызванная обновлениями, внесенными в январе в руководство Министерства внутренних дел Великобритании, которое теперь считает такие регионы, как Киев и западная Украина, «в целом безопасными». Она заметила, что с момента обновления все меньше заявлений о предоставлении убежища, над которыми она работает, были удовлетворены.

«Эта оценка идет вразрез с реальностью жизни на местах в Украине. Думаю, любой здравомыслящий человек поймет, что Украина до сих пор находится в эпицентре ожесточенной войны, в последние месяцы обстрелы участились. Наши клиенты явно столкнутся с серьезными рисками, включая бомбардировки, призыв в армию, разлучение с семьей и психологическую травму войны, если они вернутся в Украину сегодня», — сказала она.