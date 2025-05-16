Полковник СБУ: Ни мира, ни войны – самый неблагоприятный для нас вариант

В случае зависания украинского конфликта на стадии ни мира, ни войны, американцы в течении месяца-двух переместят всю ответственность на Европу и полностью переключатся на китайский вопрос.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Самый неблагоприятный вариант – ни мира, ни войны. Штаты войну подразумевают как бизнес. Администрация Трампа, оценив обстановку, посчитала, что для них главный противник на тихоокеанском театре военных действий. А Европа пусть сама отвечает за безопасность – на европейском. Поэтому они через месяц или два уйдут… С учётом того, что мир переходит в другой технологический цикл, и если Америка потеряет темп, то Китай за год–за три перегонит Штаты в 6-м технологическом цикле, связанном с искусственным интеллектом. Если они проиграют… Кто сейчас победит в новейших технологиях, тот и будет управлять миром. Миром! Поэтому они смотрят по-другому – Европа и Европа, а мы торговать будем, а не воевать», – сказал Стариков.