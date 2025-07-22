Пока Трамп бредит, все отказываются от доллара и освобождаются от западного контроля – Джонсон

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В обозримом будущем страны всего мира начнут отказываться от доллара и переходить на расчёты в золоте.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наступит момент, когда весь остальной мир проснется и скажет: да мы можем жить без Соединенных Штатов, это больше не золотой стандарт валюты, мы будем использовать золотой стандарт, наше собственное золото, поэтому мы берем под контроль мировой рынок золота, который контролирует Россия и Китай, а не Лондон», – сказал Джонсон.