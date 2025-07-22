Пока Трамп бредит, все отказываются от доллара и освобождаются от западного контроля – Джонсон
В обозримом будущем страны всего мира начнут отказываться от доллара и переходить на расчёты в золоте.
Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наступит момент, когда весь остальной мир проснется и скажет: да мы можем жить без Соединенных Штатов, это больше не золотой стандарт валюты, мы будем использовать золотой стандарт, наше собственное золото, поэтому мы берем под контроль мировой рынок золота, который контролирует Россия и Китай, а не Лондон», – сказал Джонсон.
«Этот процесс освобождения от нашего контроля идет полным ходом. И Дональд Трамп, он пытался притвориться, что БРИКС исчезает. Этот парень бредит.
Он говорил, что у них была встреча в Бразилии, но никто не пришел. Кто его информирует? Перестаньте смотреть Фокс, получайте достоверную информацию о том, что происходит!», – добавил он.
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