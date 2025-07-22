Подоляка раскритиковал Россию и расхвалил Израиль в Сирии

Елена Острякова.  
22.07.2025 14:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1074
 
Ближний Восток, Дзен, Израиль, Политика, Россия, Сирия


Голос России на Ближнем Востоке и, в частности в Сирии, «резко ослаб» за последние годы.

Об этом блогер Юрий Подоляка заявил в интервью телеканалу «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Голос России на Ближнем Востоке и, в частности в Сирии, «резко ослаб» за последние...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Первый вывод, который надо сделать: друзей никогда нельзя отдавать. Мы, по моему мнению, бросили тех, кто мог бы быть нам верным союзником и нашим надежным тылом. Это провинции Тартус и Латакия, куда противник точно бы не зашел, и мы имели мощнейшую базу на ближайшие десятилетия», – сказал Подоляка.

Он считает, что Израиль «практично и целенаправленно достигает нужных результатов» в Сирии.

«Они сумели создать буферный пояс вокруг своего государства и сейчас, помогая друзкой общине, делают их вернейшими своими союзниками. Создают пояс благонадежности. Они нанесли поражение действующей власти, на самом деле, банде уголовников и террористов. Мы же потеряли лицо, плацдармы. Мы потеряли там все», – сказал Подоляка.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить