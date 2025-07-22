Подоляка раскритиковал Россию и расхвалил Израиль в Сирии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Голос России на Ближнем Востоке и, в частности в Сирии, «резко ослаб» за последние годы.

Об этом блогер Юрий Подоляка заявил в интервью телеканалу «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Первый вывод, который надо сделать: друзей никогда нельзя отдавать. Мы, по моему мнению, бросили тех, кто мог бы быть нам верным союзником и нашим надежным тылом. Это провинции Тартус и Латакия, куда противник точно бы не зашел, и мы имели мощнейшую базу на ближайшие десятилетия», – сказал Подоляка.

Он считает, что Израиль «практично и целенаправленно достигает нужных результатов» в Сирии.