Переговоры в Стамбуле закончатся ничем: Зеленскому нужно только прекращение огня – эксперт

Катя Добрина.  
12.05.2025 17:33
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Переговоры в Стамбуле 15 мая не будут продолжением процесса, начатого на этой площадке в 2022 году, поскольку слишком изменилась обстановка.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры в Стамбуле 15 мая не будут продолжением процесса, начатого на этой площадке в...

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«Есть проблема в синхронизации позиций на начальном этапе. Российская Федерация выступает за начало переговорного процесса без привязки к динамике боевых действий на Украине. То есть, пока стороны не договорятся, наши войска продолжают наступать, и перемирия в принципе не будет. Потому что для нас нежелательно сбавлять темп наступления, который взяли наши вооружённые силы. Это будет серьёзной ошибкой. Такие ошибки были уже в прошлом – и не надо их повторять», – подчеркнул эксперт.

Для украинской стороны важны не столько переговоры о будущем Украины, сколько 30 дней перемирия, чтобы залатать фронт, доукомплектовать подразделения и получить новую партию оружия от Запада.

«Без этого они будут катиться до Днепра и дальше. Поэтому Зеленский надеется манипулировать будущими партнёрами по переговорам, но, разумеется, у него это не получается. И если под давлением, нашим или Трампа, Зеленский откажется от идеи 30-дневного перемирия, то эти переговоры имеют шанс», – считает Манойло.

Однако главный вопрос, насколько подписанные соглашения могут гарантировать мирное сосуществование.

«Какой мир может быть с неонацистами? Если украинская сторона хочет сохранить свою государственность, чтобы Украина сохранилась на карте мира, что для неё большой вопрос, учитывая, как стремительно она летит в пропасть, то придётся что-то делать с неонацистами, которые там захватили власть и на которых опирается Зеленский.

Понятно, что у неонацистов билет в один конец. Они не пойдут ни на какой мир с Россией, потому что тогда их предадут суду. Поэтому они будут разжигать конфликт до последнего. И кто будет той стороной, которая их остановит? В этом вопрос», – заключил Манойло.

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