«Отдать русским активы ради прекращения огня? Да никогда в жизни!» – Ермак

Нужно что-то предпринимать с замороженными российскими активами, искать какой-то выход – обязательно в пользу Киева.

Об этом на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы признаём все сложности, технические и не технические нюансы, но мы должны найти какое-то решение того, как Россия заплатит за эту войну. Иначе, мы создадим чрезвычайно опасный прецедент, когда любой потенциальный агрессор абсолютно безнаказанно будет делать то же самое.

Второй момент. Мы слышали некоторые предложения, что для использования замороженных активов, может лучше предложить отдать эти деньги России, чтобы они согласились на перемирие. Наш ответ: нет, это не может быть ценой прекращения огня», – вещал Ермак.