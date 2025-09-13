Одесса: Подельник Ганула похитил русского одессита и обещает страдания остальным

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как и обещали подельники дохлого Ганула, его дело пока живет. После недолгого перерыва, они вновь принялись отлавливать русских одесситов и издеваться над ними.

Лучший друг Ганула, крестный отец его дочки Сары, экс-«правосек» Игорь Бею показушно унизил одессита за… посты в соцсетях. Нацисту не понравилось, что тот скорбит по жертвам 2 мая и… любит песни Лепса. Ну и главное:

«Он высмеивает наши национальные потери общественных деятелей, убитых российскими агентами. В частности, нашего друга Демьяна Ганула, Андрея Парубия и Ирину Фарион. На фото в соцсети он стоит с рюкзаком доставщика [у ликвидатора Парубия был такой же], делая отсылку к последнему убийству, и спрашивает: «Кто следующий?»… Собратья и друзья Демьяна Ганула не позволят никому и никогда насмехаться над ценой, которую заплатил Демьян, или кто-либо, кого убила Россия, пытаясь нас оккупировать», — на днях пригрозил нацист.

Тут поясню, что всю дичь, которую творил Ганул, похищая и избивая людей, он творил на пару с Бею.

Все нападения на ветеранов и родственников жертв 2 мая, которые устраивал Стерненко, он также устраивал с Бею.

То есть этот нацист — ничуть не лучше, просто не такой медийный.

Ну и главное «художество» лучших друзей, это когда прошлым летом они сдали в ТЦК одесского фитнес-тренера, а за то, что тот презирал ВСУ и говорил по-русски, мужчину избили, изнасиловали, привязали к дереву и заставили извиняться на камеру. Говорят, он погиб в первом же бою, куда его намеренно направили без подготовки.

И вот на новую жертву, местного предпринимателя Андрея Лукьянова, который не рыдает по дохлым нацистам, Бею аналогичным образом объявил охоту, а через несколько дней выложил видео с извинениями.

Лукьянов просит прощения у «всех граждан Украины», заявляет, что писал посты для хайпа и неумело произносит «Слава Украине».

Дальнейшая судьба мужчины неизвестна, Бею лишь сообщил, что у того «кардинально изменилась привычная жизнь», «он оставил нас без своего лица, которое пело кацапские песни», и что Лукьянов находится не дома, а «где-то на природе, где набирается здоровья и ума».

Посыл понятен — вывезен, избит, вместо лица — кровавый фарш. Ганул называл это «накормить украинским борщом».

«Он не имеет права жить в Одессе, — заявил нацист, приехавший в Одессу из Татарбунар. — Мы сделаем все, чтобы подобные люди как можно больше страдали и не могли себе найти места и защиты в этой стране».

Видите, как правдиво. Вглядитесь в это «правдивое» лицо. Его тоже нужно запомнить. Ганул по нему явно соскучился. В аду.