О чем реально спорят в США: американский Сенат со скандалом поддержал закон, рассоривший Трампа и Маска

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Если читать только украинскую или российскую ленту новостей, может сложиться впечатление, что в США только и думают, как бы поддержать Украину или подгадить России. Между тем, это впечатление обманчиво.

При всей важности внешнеполитической темы, она находится на периферии внимания как СМИ, так и американского общества и политиков. Главные баталии сейчас в Штатах развернулись на внутреннем фронте.

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Издание Guardian пишет, что контролируемый республиканцами Сенат США поддержал «Большой и прекрасный билль» президента Дональда Трампа в ходе ключевого процедурного голосования по снижению налогов и расходов. По оценке издания, это повышает шансы на окончательное принятие документа в ближайшее время.

Эта мера, являющаяся главной законодательной целью Трампа, преодолела первое процедурное препятствие 51 голосом против 49, при этом два сенатора-республиканца проголосовали против.

Результат был достигнут после нескольких часов переговоров, в ходе которых лидеры республиканцев и вице-президент Джей Ди Вэнс в последнюю минуту пытались убедить несогласных в серии переговоров за закрытыми дверями.

Процедурное голосование, которое должно было положить начало дебатам по 940-страничному мегазаконопроекту о финансировании главных приоритетов Трампа в области иммиграции, границы, снижения налогов и военных задач, началось после нескольких часов задержки.

Затем он оставался открытым более трех часов без остановки, поскольку три сенатора-республиканца – Том Тиллис, Рон Джонсон и Рэнд Пол – присоединились к демократам, чтобы выступить против законопроекта. Трое других – сенаторы Рик Скотт, Майк Ли и Синтия Ламмис – до поздней ночи вели переговоры с республиканскими лидерами в надежде добиться большего сокращения расходов.

Трамп в социальных сетях приветствовал «великую победу» своего «великого, большого, красивого законопроекта».

Мегазаконопроект продлит снижение налогов, которое было главным законодательным достижением Трампа во время его первого президентского срока, сократит другие налоги и увеличит расходы на армию и безопасность границ.

Но спорный законопроект вызвал раскол, и Илон Маск, миллиардер-донор Трампа, снова выступил против версии законопроекта Палаты представителей, осудив проект Сената в своей социальной сети X:

«Последний законопроект Сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесет огромный стратегический ущерб нашей стране!», – предупредил он, поддержав комментарий эксперта по зеленой энергетике, который указал, что законопроект повышает налоги на новые ветровые и солнечные проекты.

«Совершенно безумно и разрушительно», — добавил Маск. «Он дает подачки отраслям прошлого и наносит серьезный ущерб отраслям будущего».

По оценкам беспартийных аналитиков, версия законопроекта Трампа о снижении налогов и расходах добавит триллионы к государственному долгу США, составляющему 36,2 триллиона долларов.

Демократы яростно выступили против законопроекта, заявив, что его элементы снижения налогов принесут непропорционально большую пользу богатым за счет социальных программ, на которые полагаются американцы с низкими доходами.

Чак Шумер, главный демократ в Сенате, потребовал, чтобы законопроект был зачитан вслух до начала дебатов, заявив, что республиканцы в Сенате изо всех сил пытаются принять «радикальный законопроект».

Законопроект также отменяет налог на чаевые, и выделит 350 миллиардов долларов на национальную безопасность, в том числе на программу массовой депортации мигрантов.

Некоторые законодатели говорят, что сокращения заходят слишком далеко, особенно для людей, получающих медицинскую помощь через систему социального страхования Medicaid. Между тем, консерваторы, обеспокоенные государственным долгом, настаивают на более резких сокращениях социалки.