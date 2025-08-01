«Нет у американцев своего Белоусова, вот и проблемы с ВПК» – украинский эксперт
Украина сталкивается с нехваткой тех же ракетных комплексов «Стингер», которые не производят уже четверть века, и они попросту заканчиваются физически.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Переход на военные рельсы – это довольно болезненно. Ну, у России, там, нашёлся Белоусов, который военное кейнсианство [ввёл], это когда бюджетные деньги вливаются в ВПК, и он заработал. Да, возможно, не самая технологичная, не самая современная продукция, но «Шахеды» мы видим.
Если два года назад на слова, что будет более ста «Шахедов» – «да что ты пургу несёшь, это Кремль пугает», но мы же видим, это стало реальностью [а уже и говорят о 2-х тысяч в рамках одной масштабной атаки]», – сказал Золотарёв.
«Да, они сумели масштабировать производство, сумели заставить работать свой ВПК 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Чего не скажешь об американском. Возьмём «Стингеры»… у нас заканчиваются. Так «Стингеры» уже 25 лет как не производятся!
Те инженеры и мастера, разработавшие эти комплексы, доставившие много бед и хлопот советской авиации в Афганистане, ушли на пенсию. А новые вот так на коленке не сделаешь. В гаражном ВПК, как у нас с FPV-дронами, «Стингеры» не соберёшь», – посетовал укро-эксперт.
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