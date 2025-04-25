Немецкий генерал: Для Украины танки кончились – больше не дадим

Максим Столяров.  
25.04.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Идея передавать ВСУ новые танки взамен повреждённых, чтобы срок ремонта не играл такую решающую роль, неплохая, но несбыточная в тех объёмах военной помощи, которые сейчас поставляет Киеву Европа.

Об этом в эфире подкаста на канале MDR заявил экс-генерал НАТО, немец Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Идея передавать ВСУ новые танки взамен повреждённых, чтобы срок ремонта не играл такую решающую...

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«Это хорошая идея и хорошее дополнение к концепции ремонта. Небольшие повреждения устраняются сразу на передовой, и чем больше повреждение, тем больше времени требуется для восстановления и тем дальше надо откатываться назад. И в бундесвере уже давно существует идея, которая заключается в том, чтобы централизованно поддерживать в готовности «резерв большой техники», чтобы иметь возможность немедленно заменить вышедшие из строя оборудование в долгосрочной перспективе.

Я сейчас это описал только для бундесвера. И если вы примите это за поддержку Украины, то Украина сегодня уже имеет слишком мало поддержки. И из той немногой, какая есть, думаю, никому не придёт в голову где-то разместить резерв. Поэтому ситуация такова, какая есть. Танки вывозятся в тыл сначала на бронированных ремонтно-эвакуационных машинах, затем на большегрузных грузовиках, которые затем подлежат ремонту там.

Сейчас заказы отменены, и это займёт много времени, прежде чем они действительно вступят в силу. Из немногих, которые сегодня есть в бундесвере – около 300, вы не можете отправить ещё больше на Украину, не нанеся долгосрочного ущерба собственной боеготовности», – сказал Бюлер.

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