Немецкий генерал: Для Украины танки кончились – больше не дадим
Идея передавать ВСУ новые танки взамен повреждённых, чтобы срок ремонта не играл такую решающую роль, неплохая, но несбыточная в тех объёмах военной помощи, которые сейчас поставляет Киеву Европа.
Об этом в эфире подкаста на канале MDR заявил экс-генерал НАТО, немец Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это хорошая идея и хорошее дополнение к концепции ремонта. Небольшие повреждения устраняются сразу на передовой, и чем больше повреждение, тем больше времени требуется для восстановления и тем дальше надо откатываться назад. И в бундесвере уже давно существует идея, которая заключается в том, чтобы централизованно поддерживать в готовности «резерв большой техники», чтобы иметь возможность немедленно заменить вышедшие из строя оборудование в долгосрочной перспективе.
Я сейчас это описал только для бундесвера. И если вы примите это за поддержку Украины, то Украина сегодня уже имеет слишком мало поддержки. И из той немногой, какая есть, думаю, никому не придёт в голову где-то разместить резерв. Поэтому ситуация такова, какая есть. Танки вывозятся в тыл сначала на бронированных ремонтно-эвакуационных машинах, затем на большегрузных грузовиках, которые затем подлежат ремонту там.
Сейчас заказы отменены, и это займёт много времени, прежде чем они действительно вступят в силу. Из немногих, которые сегодня есть в бундесвере – около 300, вы не можете отправить ещё больше на Украину, не нанеся долгосрочного ущерба собственной боеготовности», – сказал Бюлер.
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