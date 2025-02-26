Наступление ВС РФ замедлилось. Но время играет против нас – полковник СБУ

Украина смогла несколько замедлить темпы наступления российской армии, но о полной остановке говорить не приходится.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы нашли тактику на отдельном направлении противодействовать стратегической инициативе противника и заставили его приостановиться. То, что он остановится – таких фактов нет. Для того, чтобы остановился, должны быть другие методы и другие ресурсы.

А дальше он все равно пойдет, но мы задержали его продвижение. Теперь вопрос такой – на чьей стороне играет время? Время в войне тоже материально, как резервы, оружие, боеприпасы и тому подобное. К большому сожалению, время в стратегическом плане играет на стороне противника… Если рассматривать на уровне стратегическом, такая стратегия – ошибочна», – заявил Стариков.