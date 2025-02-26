Наступление ВС РФ замедлилось. Но время играет против нас – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
26.02.2025 15:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 172
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина смогла несколько замедлить темпы наступления российской армии, но о полной остановке говорить не приходится.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина смогла несколько замедлить темпы наступления российской армии, но о полной остановке говорить не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы нашли тактику на отдельном направлении противодействовать стратегической инициативе противника и заставили его приостановиться. То, что он остановится – таких фактов нет. Для того, чтобы остановился, должны быть другие методы и другие ресурсы.

А дальше он все равно пойдет, но мы задержали его продвижение. Теперь вопрос такой – на чьей стороне играет время? Время в войне тоже материально, как резервы, оружие, боеприпасы и тому подобное. К большому сожалению, время в стратегическом плане играет на стороне противника… Если рассматривать на уровне стратегическом, такая стратегия – ошибочна», – заявил Стариков.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить