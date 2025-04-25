Поддержка, которую европейцы оказывают Киеву сейчас, убивая Украину о Россию, гораздо дешевле затрат, к которым придётся прибегнуть в случае прямого столкновения с Москвой.

Об этом в эфире подкаста на канале MDR заявил экс-генерал НАТО, немец Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он задаётся вопросом, имеет ли смысл поддержка Украины вообще? Я хотел бы видеть, что Украина может положить конец конфликту на своих условиях, только, к сожалению, у меня не хватает веры, и надежда слабеет с каждой неделей. Вот, почему европейцам следует серьёзно подумать о том, чтобы полностью прекратить помощь. Эта едва заметная поддержка лишь откладывает неизбежную капитуляцию», – озвучил радиоведущий мнение слушателя.

«Я тоже в 2022-м и после этого многократно говорил об упущенных возможностях, я имею в виду поддержку Украины. А затем снова и снова о том, что чем дольше мы чётко не определяем цели, тем труднее становится дискуссия вокруг поддержки Украины.

Администрация Трампа и её откровенная неприязнь к украинскому правительству и открытая приверженность ключевых представителей к российской позиции не изменили ситуацию, но лишь значительно усугубили её до такой степени, какой я раньше не видел и не мог себе представить», – прокомментировал Бюлер.