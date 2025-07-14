Нацистка Берлинская пророчит сотни дронов-охотников, автономно кружащих над украинскими городами

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Следующим уровнем противостояния будет включение в боевые действия со стороны РФ безэкипажных дронов с автономной навигацией, невосприимчивых к радиоподавлению.

Об этом в эфире «5 канала» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представим себе, что «level up» – это история про дроны с автономной навигацией, которые будут находиться в «режиме охоты». Если сейчас за дронами сидят операторы – радиосвязь или оптоволокно, но нужен экипаж, представим дроны, которые программируются на то, что взлетают, летят, условно, на Сумы, Харьков или Киев, или даже западнее, и какое-то время находятся в режиме охоты. Сначала незначительное время, но потом они будут усовершенствовать. Россия будет терроризировать нас с неба. Также можно допустить, что они будут пытаться с этих же дронов сбрасывать те же противопехотные мины», – стращала Берлинская.

По её словам, это куда большая опасность, чем «Герани».

«Это системы, которые не управляются человеком и будут неуязвимы для классических средств РЭБ или, например, выбивания экипажей. Таких дешёвых средств они могут производить ещё не очень много, однако это вопросы тысяч, а они будут выходить на десятки тысяч. Представьте психологическое состояние людей – выходишь где-то на улицу в Виннице, а над площадью, над улицами кружат сотни российских дронов, которые в любой момент что-то будут сбрасывать, врезаться», – нагнетала нацистка.