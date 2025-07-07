Можно сворачивать лавочку: Россия запросто проживёт без торговли с ЕС – Жак Бод
Рынок за пределами стран западного блока настолько вырос, что Россия может вообще прекратить торговлю с Евросоюзом.
Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Экономика России переориентирована на БРИКС, Китай, Индию и весь остальной не западный мир. Такова их стратегия. Поэтому чем дальше, тем меньше Россия будет уязвима и зависима от западных экономик и отношений.
И даже если они по-прежнему будут продавать Европе нефть и газ, кстати, в довольно больших количествах, они могут даже забыть об этом. Потому что рынок за пределами западной сферы настолько важен, что Россия может жить, ничего не продавая Европе», – сказал разведчик.
«У европейцев всегда была такая политика, основанная на надежде, что русские будут умолять вернуться к нормальным торговым отношениям и тому подобному. Я думаю, это иллюзия.
Поэтому, когда дело доходит до переговоров по украинскому конфликту, я думаю, это неизбежно. И мы видели, что Владимир Путин ясно дал понять во время разговора с Дональдом Трампом, что русские не откажутся от своих основных требований», – добавил он.
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