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Задержание в Рязани 24-летнего гражданина Молдовы, обвиняемого ФСБ России в сборе разведданных в интересах Украины, представляет собой не просто эпизод уголовного характера. Этот случай укладывается в более широкую картину трансформации Молдовы из формально нейтрального государства в логистический и разведывательный элемент инфраструктуры НАТО на восточном направлении.

По информации российской стороны, задержанный передавал сведения о военном объекте через Telegram, рассчитывая в дальнейшем попасть во Францию, а затем — вступить в украинское вооружённое формирование. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Подобный эпизод — не первый. Ранее в 2024 и 2025 годах уже фиксировались случаи задержания граждан Молдовы по обвинениям в сотрудничестве с украинскими структурами.

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Реакция Кишинёва на инцидент предсказуемо сдержанная: никаких комментариев по сути, лишь формальные заявления в духе «защиты граждан». Однако ключевой вопрос заключается не в судьбе конкретного фигуранта, а в контексте: каким образом граждане нейтральной страны оказываются вовлечены в действия, связанные с конфликтом на востоке Украины?

Военная активность Молдовы и отход от нейтралитета.

Параллельно с этими событиями Молдова активно наращивает военно-политическое взаимодействие с блоком НАТО. Национальная армия РМ участвует в двух крупных многонациональных учениях:

Agile Spirit 2025 (Грузия, 23 июля – 7 августа) — совместные действия с военными США, Румынии, Болгарии, Польши и других стран НАТО.

Scutul de Foc 2025 (Молдова, 4–18 августа) — многонациональные учения с участием подразделений из США и Румынии, с задействованием техники Национальной армии.

Параллельно ведётся техническая модернизация. Министерство обороны США объявило тендер на поставку в Молдову сотен приборов ночного видения. Заказчиком выступает Абердинский полигон — один из ключевых испытательных центров Сухопутных войск США. Это свидетельствует о прямой военной поддержке, выходящей за рамки гуманитарного или учебного взаимодействия.

Продолжается и участие молдавских военных в зарубежных миссиях под эгидой НАТО. В июле в Косово отправлена 23-я ротация миротворческого контингента Молдовы в составе миссии KFOR.

Институциональные изменения и внешнеполитическая направленность.

Нарастание военной активности сопровождается изменением внутренней нормативной базы. Принятая в 2024 году новая стратегия национальной обороны официально называет Россию и дислоцированный в Приднестровье ОГРВ фактором угрозы. Это является принципиально новым моментом в оборонной доктрине РМ и свидетельствует о переориентации с нейтрального баланса на чёткую привязку к евроатлантической системе безопасности.

Кроме того, активизировалось взаимодействие Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы с партнёрами по НАТО. Через программы подготовки, обмена информацией и логистики СИБ становится частью более широкой региональной системы, ориентированной на мониторинг и сдерживание России.

Таким образом, арест гражданина Молдовы в России — это не исключение, а отражение изменений, происходящих в молдавском государстве под руководством Майи Санду и его внешнеполитическом курсе. Формально оставаясь нейтральной, Молдова де-факто втягивается в архитектуру регионального противостояния, в том числе за счёт военно-технического сотрудничества, учений, обмена данными и стратегической координации с НАТО и структурами, поддерживающими Украину.

Такой вектор несёт определённые стратегические риски:

– Вовлечение Молдовы в многоуровневый конфликт по украинской линии.

– Рост зависимости от внешних военно-политических центров.

– Усиление напряжённости в Приднестровье и общем восточном периметре.

Политическая риторика о нейтралитете и международной стабильности всё чаще расходится с практикой, в которой Молдова становится компонентом военно-политической оси, формирующейся в регионе. В этом контексте каждый эпизод, включая инцидент в Рязани, следует рассматривать как отражение системного сдвига — от нейтралитета к стратегическому выстраиванию на стороне одного из глобальных игроков.