Молдавский аналитик: Любое обострение вокруг Приднестровья грозит гуманитарной катастрофой

Софья Русу.  
08.09.2025 13:59
  (Мск) , Тирасполь
Появившиеся в СМИ данные об обсуждении во время визита в Лондон Майи Санду операции по военному вторжению в Приднестровье – маловероятный, но не исключаемый полностью сценарий.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил молдавский политический аналитик, доктор права Сергей Мишин.

«Во-первых, прямое участие ВСУ в операции по захвату Приднестровья маловероятно без явной поддержки со стороны НАТО и изменения текущей геополитической обстановки. Молдова не является членом НАТО, и вторжение ВСУ на территорию другого государства может иметь серьезные международные последствия.

Во-вторых, размещение британской тыловой инфраструктуры и создание «регионального хаба» также потребует значительных финансовых и политических инвестиций со стороны Великобритании и согласия молдавского общества, которое неоднородно в своих геополитических предпочтениях.

В-третьих, заявления о возможности объявления военного положения в случае проигрыша на выборах являются спекулятивными и указывают на политическую нестабильность в стране», – говорит Сергей Мишин.

Эксперт отмечает, что опасения в молдавском обществе относительно подобного развития событий, безусловно, есть.

«Приднестровский конфликт остается неразрешенным, и любое обострение ситуации может вызвать дестабилизацию и гуманитарную катастрофу, – констатирует он. – Общественное мнение в Молдове разделено между поддержкой европейской интеграции и сохранением связей с Россией, что делает страну уязвимой для внешнего влияния и дезинформации».

«Таким образом, хотя описанный сценарий представляется маловероятным, он отражает существующие риски и опасения в молдавском обществе, связанные с геополитической обстановкой и внутренними политическими противоречиями», – резюмирует эксперт.

