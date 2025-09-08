Молдавский аналитик: Любое обострение вокруг Приднестровья грозит гуманитарной катастрофой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Появившиеся в СМИ данные об обсуждении во время визита в Лондон Майи Санду операции по военному вторжению в Приднестровье – маловероятный, но не исключаемый полностью сценарий.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил молдавский политический аналитик, доктор права Сергей Мишин.

«Во-первых, прямое участие ВСУ в операции по захвату Приднестровья маловероятно без явной поддержки со стороны НАТО и изменения текущей геополитической обстановки. Молдова не является членом НАТО, и вторжение ВСУ на территорию другого государства может иметь серьезные международные последствия. Во-вторых, размещение британской тыловой инфраструктуры и создание «регионального хаба» также потребует значительных финансовых и политических инвестиций со стороны Великобритании и согласия молдавского общества, которое неоднородно в своих геополитических предпочтениях. В-третьих, заявления о возможности объявления военного положения в случае проигрыша на выборах являются спекулятивными и указывают на политическую нестабильность в стране», – говорит Сергей Мишин.

Эксперт отмечает, что опасения в молдавском обществе относительно подобного развития событий, безусловно, есть.