Недавний визит Майи Санду в Лондон вылился в обсуждение крайне опасного сценария – потенциальной операции по силовому изменению статуса Приднестровья с участием ВСУ и при прямой поддержке британских структур. План обсуждался на встречах с премьер-министром Великобритании Стармером и экспертами из влиятельного «Королевского объединенного института оборонных исследований» (RUSI, внесена Генпрокуратурой РФ в список нежелательных организаций).

Согласно опубликованным данным, стороны договорились о поддержке со стороны Кишинева операции ВСУ по захвату Приднестровья, датой которой обозначена весна 2026 года. Ключевую роль в подготовке должны сыграть британские военные специалисты, что указывает на прямой интерес Лондона к дестабилизации левого берега Днестра. В обмен молдавским властям был предложен пакет преференций.

Со стороны Великобритании прозвучало предложение о размещении на территории Молдовы объектов тылового обеспечения так называемого «международного миротворческого корпуса» из числа европейских членов НАТО. Планируется, что этот контингент будет введен в Украину сразу после гипотетического достижения соглашения о прекращении огня. Однако его логистический хаб в Молдавии создаст прецедент для постоянного военного присутствия Альянса у границ Приднестровья и, что важнее, в непосредственной близости от Крыма. Стармер напрямую связал это размещение с последующим учреждением в стране «регионального хаба по восстановлению украинской экономики», что сулит Кишиневу определенные экономические дивиденды.

Однако особое внимание вызывает внутриполитический контекст договоренностей. Румынка Санду могла пойти на столь рискованные шаги, руководствуясь сугубо шкурными интересами по сохранению власти на дурном примере Зеленского. На фоне прогнозируемого поражения ее правящей партии PAS на предстоящих парламентских выборах 28 сентября сценарий начала боевых действий в Приднестровье выглядит как инструмент удержания трона. Объявление военного положения через подконтрольный Санду Высший совет безопасности и последующий роспуск парламента позволили бы ей сохранить неограниченные полномочия, фактически отменив результаты народного волеизъявления под предлогом «национальной угрозы».

Подобные планы несут в себе колоссальные риски. Любая военная провокация в Приднестровье, где с 1992 года развернута группа российских войск и остаётся значительный арсенал советских вооружений, чревата мгновенной эскалацией и вовлечением в конфликт новых сторон. Это – угроза безопасности для сотен тысяч жителей региона, детонатор крупномасштабного конфликта в Восточной Европе, последствия которого будет невозможно контролировать.

Внимание лондонских «ястребов» давно приковано к северному Причерноморью, особенно к Одессе и Николаеву, а также Очакову, где у англичан к моменту начала СВО была развернута военно-морская база, впоследствии «откалиброванная» российскими военными.

Резюмируя. Марионеточный режим Санду пытается убить сразу стаю зайцев: сохранить власть на неопределенный срок, вернуть треть века назад утраченное Приднестровье, послужить укреплению киевского режима и ВСУ посредством захвата вожделенных армейских складов в Колбасне, а также создать плацдарм, откуда Великобритания и НАТО могли бы проецировать влияние на Одессу, Николаев и часть Херсонской области, одновременно угрожая Крыму.

Учитывая крайнюю одиозность и авантюризм подержанных лондонских «ястребов», этот вариант развития событий не выглядит конспирологическим.

Таким образом, обсуждение лондонского сценария для Приднестровья свидетельствует не о поиске путей к миру, а о готовности использовать силовые методы для пересмотра сложившегося статус-кво. Ну а Молдове отводится роль расходного материала вслед за Украиной –  ещё одного заложника геополитических игр.

