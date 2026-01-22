В гонке за Арктику побеждает Россия – CNN
Россия занимает доминирующие позиции в Арктике, а глобальное потепление открывает перед русскими новые экономические возможности.
Об этом пишет CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дискуссия вокруг Арктики накаляется как никогда, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на включении Гренландии в состав Соединенных Штатов. Но хотя требования Трампа о передаче США территории, принадлежащей одному из его ближайших и самых надежных союзников, вызывают недоумение во всем мире, гонка за Арктику ведется уже несколько десятилетий. И Россия уже давно одерживает в этом победу.
Нет сомнений в том, что Москва занимает доминирующее положение в арктическом регионе. Она контролирует примерно половину суши и половину исключительной морской экономической зоны к северу от Полярного круга. Две трети населения арктического региона проживают в России. И хотя на Арктику приходится лишь небольшая часть мировой экономики – около 0,4%, по данным Арктического совета, форума, представляющего арктические государства, – Россия контролирует две трети ВВП региона», – говорится в статье.
Отмечается, что масштабы российского военного присутствия и темпы его расширения в последние годы вызывают серьезную озабоченность у НАТО. Кроме того, Москва вложила значительные средства и усилия в модернизацию своего флота атомных подводных лодок, который составляет основу ее военной мощи в Арктике.
С тревогой указывается, что в 2024 году Китай и Россия начали совместное патрулирование в Арктике в рамках более широкого сотрудничества между двумя странами.
Кроме того, стремительное таяние льдов «может открыть огромные экономические возможности в сфере добычи полезных ископаемых и судоходства». Благодаря потеплению два судоходных маршрута, которые еще два десятилетия назад были практически невозможны, теперь открываются, а Северный морской путь сокращает время в пути между Азией и Европой примерно до двух недель, что составляет приблизительно половину времени, необходимого для путешествия по традиционному маршруту через Суэцкий канал.
«С 2022 года Россия активизировала использование этого маршрута, применяя его для транспортировки нефти и газа в Китай после того, как санкции лишили ее прежних европейских клиентов», – подчеркивает CNN.
