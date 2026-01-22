У Трампа продолжают болтовню об украинских Нью-Васюках

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Когда Москва и Киев подпишут мирное соглашение, на Украине начнется промышленный бум за счет того, что США отменят пошлины на ввоз украинских товаров.

Такие перспективы во время «Украинского завтрака» в Давосе сулил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уиткофф заявил, будто на переговорах осталось договориться по «одному вопросу», но какому именно – не уточни.

«Мы обсуждали разные варианты решения этого вопроса, а это означает, что он решаем. Поэтому, если обе стороны действительно хотят решить эту проблему, мы её решим», – сказал Уиткофф.

Очевидно, что под «двумя сторонами» он имеет в виду Москву и Киев – американцы продолжают изображать «бесстрастную третью сторону».

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров накануне сообщил, что важнейшим спорным вопросом является стремление Запада сохранить в Киеве нацистский режим и предоставить ему гарантии безопасности.

Уиткофф это никак не комментировал, зато рисовал фантастические перспективы для самостийников.

«Президент говорил о создании зоны свободной торговли без тарифов для Украины, и я считаю, что это могло бы стать переломным моментом. Вы увидите, как промышленность начнёт массово перемещаться в этот регион. Представьте: вы можете выигрывать конкуренцию, потому что не платите пошлины, поставляя товары в Соединённые Штаты», — заявил Уиткофф.