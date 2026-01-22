Почему договоры с США не стоят бумаги, на которой написаны

В историческом плане ситуация с Гренландией для США не нова. Это далеко не первый раз, когда США пытаются откусить кусок от другой страны. Всё началось с того, что, отхватив часть территории у Мексики, США вошли во вкус. Но на Западе до сих пор продолжают кричать на весь мир об «имперских амбициях России».

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Взять, к примеру, Виргинские острова. Они когда-то принадлежали Дании, и переговоры об их продаже велись около 50 лет. Однако после вступления США в Первую мировую войну американцы заявили датчанам, что немцы собираются построить на этих островах военную базу. Хотя Германия не только географически не могла этого сделать, но и финансово — она выходила из войны абсолютно нищей страной и не могла позволить себе такого расточительства.

Тем не менее, датчане согласились продать эти земли всего за 25 миллионов долларов. Американцы, якобы опасаясь близкого присутствия немцев, пригрозили отобрать территории даром. Подписывая договор купли-продажи, США, однако, зафиксировали, что Гренландия принадлежит Дании. Но сто лет спустя США забывают об этой договорённости и снова грозятся отобрать у Дании её остров под похожим предлогом. По словам Трампа, Гренландию могут захватить Россия или Китай — и это при всех очевидных географических и политических реалиях.

Американцы в целом крайне ненадёжны, и подписывать с ними договоры — рискованная затея. Они могут в любой момент передумать и нарушить собственные обещания. Но гораздо примечательнее другое: в составе США Гренландию, скорее всего, ждёт та же участь, что и Виргинские острова, которые имеют статус неинкорпорированной организованной территории, а их жители даже не имеют права голоса на президентских выборах.

Стоит добавить, что когда США говорят о «защите», они, как правило, готовятся атаковать или вести жёсткие переговоры. В данном случае — торговать с Россией её стратегическими позициями в перспективе 10–15 лет. Ведь, установив системы ПРО в Гренландии, они нацелятся на корабли Северного флота РФ, а обосновавшись там, смогут контролировать Северный морской путь и претендовать на добычу полезных ископаемых в Арктике. Бонусом они фактически со всех сторон окружат Канаду, которая, так или иначе, остаётся под властью британской короны. Поэтому одновременные заявления Трампа о пересмотре статуса Канады тоже вряд ли являются совпадением.

Зачем он это делает? Трамп всеми правдами и неправдами пытается оставить свой след в истории. На фоне событий в Венесуэле, перестройки в Белом доме и попыток посредничества между Россией и Украиной переход Гренландии под протекторат США стал бы очень заметным «наследием». Глобальные силы, стоящие за его спиной, дали ему карт-бланш на эту пробу сил и предложили попробовать что выйдет.

Однако ему противостоят другие западные элиты британских глобалистов, которые веками выстраивали единство Запада, и оно может рухнуть из-за такой авантюры. Всё это раскалывает и НАТО.

России же такое противостояние внутри западного лагеря выгодно. Ведь именно эти глобалистские силы были и остаются её главными геополитическими оппонентами на протяжении веков.