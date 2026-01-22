Старая русофобка: Трамп ненавидит Зеленского, как Мачадо

Елена Острякова.  
22.01.2026 14:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 166
 
Дзен, Политика, США, Украина


Президент США Дональд Трамп ненавидит утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом советница трех американских президентов по России и русофобка Фиона Хилл заявила в интервью Дэвиду Фрому,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп ненавидит утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом советница...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что в каком-то смысле он завидует Зеленскому, хотя никогда в этом не признается. Потому что Зеленский как настоящий президент военного времени заслуженно пользуется всеобщим уважением. Он не отступил перед лицом попыток его сместить. Он к тому же невысокого роста, и Трамп считает, что Украина маленькая страна. Но она не такая уж и маленькая. Зеленский это Уинстон Черчилль военного времени. И Трамп это ненавидит. Это как Нобелевская премия Мачадо. Зеленский не отступил, и у него хватило смелости несколько раз осадить Трампа, дать ему отпор. Он это ненавидит», – сказала Хилл.

Глава венесуэльской оппозиции Мария Корина Мочадо униженно преподнесла Трампу свою нобелевскую медаль и уверяла президента США,  что он ее заслуживает больше, чем она.

Нахамивший Трампу в Овальном кабинете Зеленский с тех пор покорно надевает на встречи не камуфляж, а пиджак и не жалеет комплиментов хозяину Белого дома.

На этой неделе он попытался устроить демарш, отказавшись ехать на экономический форум в Давосе,  но после того,  как Трамп пообещал поговорить с Зеленским, бывший комик срочно вылетел в Швейцарию.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить