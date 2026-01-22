Перечить Трампу боязно. Дания и Британия анонсировали учения против России и Китая
На фоне американских угроз по захвату Гренландии, датчане и британцы договорились о проведении учений НАТО, однако их целью будет «сдержать Россию и Китай».
Об этом на брифинге по итогам встречи с министром обороны Дании заявил глава британского оборонного ведомства Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В конце этого года пройдут учения «Lion Protector» в акватории Балтийского моря, Северной Атлантики и Арктики.
Мы увидим сотни военнослужащих, кораблей, самолёты, беспилотники, развёрнутые на крайнем Севере для сдерживания угроз и поддержки союзников.
В условиях нынешней неопределённости мы не должны забывать, кто наши противники и кто наши союзники…
Это будут очень важные учения, и они являются частью стратегии НАТО по реагированию на растущие угрозы со стороны России, на растущий интерес Китая и на то, что крайний Север становится всё более доступным, в условиях изменения климата Арктика всё чаще становится зоной соперничества, в которой мы при поддержке НАТО и США будем укреплять безопасность и сдерживание в будущем», — заявил Хили.
