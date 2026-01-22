Перечить Трампу боязно. Дания и Британия анонсировали учения против России и Китая

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фоне американских угроз по захвату Гренландии, датчане и британцы договорились о проведении учений НАТО, однако их целью будет «сдержать Россию и Китай».

Об этом на брифинге по итогам встречи с министром обороны Дании заявил глава британского оборонного ведомства Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.