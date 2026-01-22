«Теперь всё строится на мощи и принуждении»: Мерц требует превратить ЕС в самостоятельную военную силу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз должен стать самостоятельной военной силой.

Об этом на выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил канцлег Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы вступили в эпоху политики великих держав, которая строится на силе, мощи и принуждении… Мы хотим, чтобы Европа снова стала ключевым игроком в мировой политике, особенно в военной сфере. Мы должны быть в состоянии защитить себя, и быстро», – сказал Мерц.

Он призвал «продолжать поддерживать Украину, напучиться самостоятельно защищать себя, уменьшить зависимость от других стран».