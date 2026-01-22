«Теперь всё строится на мощи и принуждении»: Мерц требует превратить ЕС в самостоятельную военную силу
Евросоюз должен стать самостоятельной военной силой.
Об этом на выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил канцлег Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы вступили в эпоху политики великих держав, которая строится на силе, мощи и принуждении… Мы хотим, чтобы Европа снова стала ключевым игроком в мировой политике, особенно в военной сфере. Мы должны быть в состоянии защитить себя, и быстро», – сказал Мерц.
Он призвал «продолжать поддерживать Украину, напучиться самостоятельно защищать себя, уменьшить зависимость от других стран».
«Это возможно, только если мы будем действовать сообща, как единый ЕС. Германия готова взять на себя особую ответственность, именно поэтому мы увеличили расходы на оборону до 5% ВВП», – добавил канцлер.
