Шведский русофоб анонсирует новый блок в Европе – он будет и против России, и против США
В рамках ЕС пора сформировать новый блок, который сможет противостоять как Москве, так и Вашингтону.
Об этом в колонке, опубликованной антиросссийким пропагандистским изданием «Украинская правда», пишет бывший премьер и глава МИД Швеции оголтелый русофоб Карл Бильдт.
Он указывает, что НАТО и ЕС уже не в состоянии играть прежнюю роль.
«Примером может служить поддержка Украины. С одной стороны, ЕС играет жизненно важную роль в предоставлении финансовой помощи этой изнеможенной войной стране… Но, с другой стороны, ЕС оказывается парализованным, как только одна-две страны налагают вето на его решение.
Еще хуже того, что НАТО долгое время являлось ключевым инструментом территориальной обороны Европы, но преданность Соединенных Штатов альянсу и особенно европейской безопасности все больше вызывает сомнения. Об этом ясно свидетельствуют посягательства США на Гренландию…», – подчеркивает автор.
По его словам, уже начали формироваться неформальные рамки нового союза, во главе которого стоят Великобритания, Франция и Германия.
«…Необходимо противостоять американскому давлению, ярким примером которого стало объявление Трампа о введении дополнительных тарифов против европейских стран за оппозицию его предложения аннексировать Гренландию…
Важно лишь, чтобы те, кто до сих пор готов защищать западные ценности, начали действовать. Первый год второго президентского срока Трампа заставил Европу столкнуться с этой реальностью. Впереди еще три года, и промедление – не вариант», – резюмирует Бильдт.
