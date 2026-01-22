«Униря Молдовы и Румынии пахнет порохом», – офицер МГБ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае слияния Молдовы и Румынии граждане Приднестровья, многие из которых имеют российские паспорта, станут людьми второго сорта.

Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью телеканалу «Звезда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Республика на фоне супердавления схлопнется, и возникнет вопрос, куда деть несколько сот граждан России, которые превратятся во что-то наподобие чернокожего населения в ЮАР в период апартеида. Никаких прав и возможностей, постоянное давление и унижение», – сказал Соин.

Он считает, что такой сценарий возлагает особую ответственность на Россию, которая должна будет поддержать своих.