Келлог: Украина обязательно победит к лету – осталось только дожить до марта
Украина страдает от холодов, но «побеждает Россию».
Об этом бывший спецпредставитель президента США по Украине Келлог заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я понимаю, что происходит в Киеве, что это ужасная очень суровая зима, но считаю: если Украина пройдет эту зиму и доживет до марта и апреля, то победа будет на ее стороне, а не на стороне России», – вещал Келлог.
Он проговорил ритуальные заклинания о потерях российской армии и ее медленном продвижении.
«Я надеюсь на хороший результат. Война в своей последней стадии. Сейчас проходят мирные переговоры… Я надеюсь, что к лету в независимой Украине будет мир», – убеждал Келлог.
