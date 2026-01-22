«Нам нужно, чтобы это продолжалось», – генсек НАТО сообщил, что Трамп готов продавать «сколько нужно» оружия ВСУ

Анатолий Лапин.  
22.01.2026 11:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 392
 
Дзен, НАТО, США, Украина


США готовы продолжать продавать оружие бандеровцам для войны с Россией при условии, что Европа будет за это платить.

Об этом во время «Украинского завтрака» в Давосе заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Им нужны истребители, самолеты, поддержка вооружением… Я знаю, что Европейский союз дал 90 миллиардов, но мы знаем, что только в апреле-мае это может быть подписано.

Но Киев, Харьков, Львов и другие города в Украине попадают под обстрелы России. Нет воды, нет электричества, минус 20 в Киеве сейчас на улице…

Нам нужно сделать так, чтобы мы следили за тем, что происходит на Украине, чтобы это не выходило из нашего прицела.

Мы должны этим заниматься с европейскими, с канадскими друзьями. И США готовы продавать, сколько нужно помощи. Нам нужно, чтобы это продолжалось, шло, и мы не теряли внимание к тому, что происходит», — наставлял Рютте.

