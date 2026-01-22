Санду подставила молдавских гастарбайтеров в России

22.01.2026 13:45
Выход Молдовы из СНГ существенно осложнит жизнь молдаван, проживающих длительное время в России.

Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью телеканалу «Звезда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По большому счету то, что делает сейчас команда Санду, это не только прямой геополитический вызов, шаги в сторону НАТО и построения в Молдове анти-России №2 после Украины. Это еще очень серьезная подстава граждан Молдовы, которые находятся здесь. Они здесь находятся в статусе граждан страны, которая находится в СНГ. Если Молдова выходит из СНГ, она теряет, в том числе, целый ряд преференций. Например, может быть введен визовый режим. Граждане Молдовы могут потерять возможность находиться в России длительное время. Вот к чему ведет Санду», – сказал Соин.

На этой неделе молдавский министр иностранных дел Михай Попошой заявил, что в феврале парламент Молдовы денонсирует соглашения, лежащие в основе участия на страны в СНГ. Речь идет об Уставе СНГ и Соглашении о создании СНГ. Молдова уже денонсировала 71 из 283 соглашений в рамках СНГ, еще 60 готовятся к денонсации.

По данным Кишинева, в России находятся более 300 тысяч молдавских трудовых мигранов. МИД РФ с учетом студентов и получивших второе гражданство оценил количество молдаван в 500 тыс.

