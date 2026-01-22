Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин предложил Дональду Трампу, чтобы 1 млрд долларов из замороженных в США российских активов был использован на Палестину, а остальное – на восстановление Украины после заключения мирных переговоров. Впервые официально Кремль подтвердил сценарий, который уже давно обсуждался в СМИ. Дескать, Москва уже давно смирилась, что деньги на Западе потеряны, поэтому пусть отработают хоть так.

Однако это уже вызвало жаркие споры комментаторов – пессимисты видят чуть ли не «выплату репараций», оптимисты же считают «троллингом» американцев.

Переехавший из Украины в Россию политолог Александр Скубченко уже подсчитал: если на Палестину будет потрачен 1 российский миллиард, то на Украину – 3,5 млрд.

«Многие СМИ неправильно трактовали слова президента, написав о «замороженных активах на Западе», но президент, исходя из его же слов, сказал лишь о той части, что заморожена в США. Поэтому речь идёт лишь о 4,5 млрд долларов (а не о всех активах — 300)».

Политолог Евгений Андрущенко не считает такой сценарий приемлемым:

«Когда одна страна начинает согласовывать с третьими странами, на что ей тратить свои же деньги, — это всё напоминает программу «Нефть в обмен на продовольствие» (которую навязали Ираку по итогам войны с США) и является шагом к утрате экономического суверенитета. Если будущее России видится в качестве одного из полюсов многополярного мира, то такие имиджевые аспекты весьма важны».

Публицист Максим Калашников не скрывает возмущения, называя сценарий «выплатой репараций», ведь замороженные активы были заработаны за счет продажи российских ресурсов.

«Приходилось везти на мировой рынок реальные углеводороды и хлеб, минудобрения и уголь, аммиак и лес, металлы и металлопродукцию. Все это добывалось и производилось с огромными затратами. И вот теперь за счет РФ будут отстраивать те территории бУССР, что остались под Киевом. Ну, это как если бы по итогам Великой Отечественной на 80% территории Германии осталась бы власть НСДАП, и разрушения её ликвидировались за счёт золотого запаса СССР».

Всё это действительно выглядело бы так, но в выступлении президента Путина была одна важная деталь – замороженные активы будут использоваться лишь после заключения мирного соглашения. А глава МИД РФ Сергей Лавров накануне сообщил, что для России неприемлем навязываемый европейцами вариант, предусматривающий сохранение власти нацистов в Киеве.

«Помнится, когда Путин позвонил Трампу и предложил русские редкоземельные металлы и Арктику, я очень расстроился и всю ночь не спал. Но потом… ничего не произошло. Сейчас Путин предлагает Трампу взять деньги из замороженных русских активов на свой гольф-клуб «Совет мира», на помощь Палестине и восстановление Украины, а я не расстраиваюсь. Я, наконец, понял. Наш президент троллит рыжего», – уверен помогающий бойцам в зоне СВО писатель Герман Садулаев.

Кандидат политических наук Михаил Безбородов считает, что в перспективе именно руками Трампа придется забирать на «восстановление Украины» и основную часть замороженных активов в Европе.

«Если Трамп согласится (а деньги он любит), ему придется своими руками «раскулачить» Европу, чтобы забрать российский взнос».

Всё это приведёт к еще большим противоречиям между Вашингтоном и Брюсселем, уверен политолог Олег Хотинецкий:

«Это и есть византийская дипломатия в чистом виде».

Политолог Андрей Мишин предполагает, что, скорее всего, Россия будет настаивать, чтобы в случае разморозки деньги использоваться и для Донбасса.

«Уже идущее восстановление Мариуполя вполне можно «оплатить» задним числом через этот фонд».

В любом случае, деньги нельзя доверять Киеву, напоминает политолог Александр Носович:

«Эти деньги в итоге канут в черную дыру, как канули туда сотни миллиардов западных инвестиций. И украинцы будут дальше сидеть в голоде и холоде».

Так или иначе, но впадать в эйфорию по поводу потепления отношений с американцами не стоит, пишет волонтер Алексей Живов: