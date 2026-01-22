«Надавить – и русские сдадутся» – Келлог призвал перекрыть Балтику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший спецпредставитель президента США по Украине Келлог предложил Европе перекрыть Датские проливы для российских судов.

Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть «теневой флот», который перевозит нефть. А на самом деле Россия это нефтяная страна. Если нам удается атаковать «Лукойл» и других, если нам удалось забрать 7 танкеров из открытого моря, то это хорошо. Помните, что можно перекрыть Балтийское море, потому что они ходят через Балтийское море. Это будет большой утратой для российской экономики», – рассуждал Келлог.

Он считает ошибкой то, что многие за Западе сравнивают Россию с СССР – мол, она не так сильна.