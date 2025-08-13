Михеев: Вцепившись намертво за Украину, Запад проиграл весь мир

Максим Столяров.  
13.08.2025 17:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 113
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские страны переняли от Украины психопатическое состояние безответственного пафосного хуторянства.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вся система, которую выстраивал Запад, с точки зрения изоляции, окончательно разваливается. Когда в 2022 году Запад объявил об изоляции России, довольно быстро в течение года стало понятно, что этой изоляции полной быть не может в принципе.

Хуже того, начались процессы, противоречащие изоляции. Парадоксально, но факт…

Усилив свои позиции, условно, на Украине, Запад консолидировался против России, но начал терять весь остальной мир. Весь остальной мир начал понимать, что правила игры меняются, и можно чувствовать себя свободнее. И за эти 3,5 года, да, произошла психопатическая консолидация Запада на украинской теме, да, Украина полностью находится под контролем Запада. Но весь остальной мир стал более свободным от западного влияния, чем был 3,5 года назад», – сказал Михеев.

«Вот это местечковое, хуторянское сознание украинской элиты, не готовой к государственной ответственности, переместилось в Европу. И они прям: «Украина, Украина».

А тем временем весь мир изменился. Поднялись такие страны, как Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, масса других в Юго-Восточной Азии, и проч. Мир стал совсем другой, а Запад всё колупается…  концепции – давайте отберём у России Украину, и тогда она сдохнет», – объяснил эксперт абсурдность западной позиции.

