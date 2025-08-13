Европейские страны переняли от Украины психопатическое состояние безответственного пафосного хуторянства.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вся система, которую выстраивал Запад, с точки зрения изоляции, окончательно разваливается. Когда в 2022 году Запад объявил об изоляции России, довольно быстро в течение года стало понятно, что этой изоляции полной быть не может в принципе.

Хуже того, начались процессы, противоречащие изоляции. Парадоксально, но факт…

Усилив свои позиции, условно, на Украине, Запад консолидировался против России, но начал терять весь остальной мир. Весь остальной мир начал понимать, что правила игры меняются, и можно чувствовать себя свободнее. И за эти 3,5 года, да, произошла психопатическая консолидация Запада на украинской теме, да, Украина полностью находится под контролем Запада. Но весь остальной мир стал более свободным от западного влияния, чем был 3,5 года назад», – сказал Михеев.