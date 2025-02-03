Лидеры 27 стран ЕС +генсек НАТО обсуждают в Брюсселе, что им делать с Трампом, Путиным и Украиной

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Reuters пишет, что лидеры стран ЕС на сегодняшней встрече обсудят вопросы защиты от России и коммуникации с Трампом.

Сообщается, что встреча лидеров 27 стран ЕС с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером пройдет сегодня в королевском дворце в Брюсселе.

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«Лидеры Евросоюза соберутся сегодня, чтобы обсудить, как укрепить оборону континента против России и как вести себя с президентом США Дональдом Трампом после его решения о введении тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая», – говорится в сообщении.

Глава Европейского совета Антониу Кошта назвал сегодняшнюю однодневную встречу «выездным заседанием», посвященным оборонной политике, а не официальным саммитом. Встреча направлена ​​на открытую дискуссию без официальных заявлений или решений.

Первая сессия будет посвящена геополитике и отношениям с США. После того, как Трамп ввел масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады в минувшие выходные, чиновники ЕС опасаются, что вскоре могут столкнуться с аналогичными мерами в отношении ЕС.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят реалистичность требований Трампа о выделении не менее 5% ВВП на оборону для европейских стран: какой военный потенциал им нужен в ближайшие годы, как его можно финансировать и как они могли бы больше сотрудничать в рамках совместных проектов.

По словам дипломатов, дискуссия о финансировании оборонной сферы будет особенно сложной, поскольку многие европейские страны не имеют возможности для значительного увеличения расходов.

К тому же, неизвестно, как выполнение этого условия повлияет на общественные настроения в европейских странах, ведь деньги на оборону придется брат, урезая социалку. Да и вообще – могут ли демократические государства конкурировать с автократиями в военных затратах.

Сегодня же канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили в Лондоне на полях общеевропейской встречи дальнейшую поддержку Украины.

«Говоря о ситуации в Украине, премьер-министр проинформировал о своем недавнем визите и повторил, что важно обеспечить максимально прочное положение страны в ближайшие месяцы, чтобы мир можно было достичь с помощью силы. Лидеры согласились, что полномасштабное вторжение России в Украину отметило важность наращивания и координации оборонного производства во всей Европе», — говорится в сообщении канцелярии Стармера.

Стармер добавил, что в этом году правительство Великобритании планирует опубликовать Стратегическое оборонное обозрение (Strategic Defence Review).

«В него войдут уроки, полученные в Украине, и необходимость противостоять продолжающейся агрессии Путина и его враждебной деятельности по всей Европе», – обещает британский премьер.

В свою очередь Шольц сказал, что сейчас «пришло время для нас, как для европейцев и друзей Украины, разработать общую стратегию» по поддержке Киева.