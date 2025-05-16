Краев не видят. Косовские боевики  вломились в сербский детский спортивный центр

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Так называемая «косовская полиция» продолжает проводить акции террора в северных анклавах на севере края. В этот раз вооруженные боевики заняли станцию водоочистки «Зубин Поток» и детский Спортивный центр в Северной Митровице, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несколько десятков вооруженных косовских боевиков вместе с сотрудниками Компании водоснабжения албанской Южной Митровицы заняли здание водоочистки в сербском анклаве Зубин-Поток, отвечающей за поставку воды в три крупнейших сербских анклава севера края – Северную Митровицу, Звечан и сам Зубин-Поток. Албанцы потребовали сотрудников покинуть рабочие места, полиция провела обыск и потребовала от рабочих открыть сумки для тщательного досмотра.

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«Сегодня незаконная деятельность параллельных структур на водоочистной станции «Зубин Поток» была прекращена по требованию Подразделения по мониторингу государственных предприятий Министерства экономики. Это предприятие является критически важным средством для безопасного водоснабжения тысяч граждан Республики Косово в северных муниципалитетах. Поэтому взятие под контроль объекта теперь является вопросом контроля над этим активом со стороны общественного здравоохранения и региональной коммунальной компании. Митровица обеспечит, чтобы эта жизненно важная система работала в соответствии с правовыми и техническими стандартами Республики Косово», – прокомментировала рейдерский захват станции сепаратистами и.о. «министра экономики Косово» Артане Ризваноли.

Кроме того, боевики «косовской полиции» нагрянули в сербский детско-юношеский Спортивный центр в Северной Митровице, провели там обыск, после чего заняли его.