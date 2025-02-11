Келлог в Мюнхене будет склонять европейцев покупать за свой счет американское оружие для Украины

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По информации Reuters, администрация Трампа планирует подтолкнуть своих европейских союзников к закупке за свой счет большего количества американского оружия для Украины. Эту тему американские официалы, включая посланника Трампа по Украине Кита Келлога, якобы обсудят на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это может улучшить позицию Киева перед потенциальными мирными переговорами с Москвой, сказали два человека, знакомых с этим вопросом», – говорится в публикации.

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Это одна из нескольких идей, которые обсуждает администрация Трампа, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия Киеву, но при этом не тратя деньги, а зарабатывая их, отмечает агентство.

«Есть много вариантов. Сейчас все в игре», — сказал Келлог. Добавив, что сейчас Украина тратит деньши и вооружения, выделенные еще Байденом.

Такой план, если он будет официально утвержден, даст определенную уверенность украинским лидерам, которые беспокоятся, что президент Дональд Трамп может заблокировать дальнейшую помощь Киеву.

В понедельник в интервью агентству Reuters Келлог отказался подтвердить этот план, но сказал:

«США всегда нравится продавать оружие, сделанное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику».

Пока неясно, планируют ли США просить европейские страны закупать американское оружие по коммерческим контрактам или напрямую из американских запасов. Выполнение некоторых коммерческих контрактов может занять годы, отмечает Reuters.

Чо тут скажешь? Если все так и будет, можно только поаплодировать находчивым американским делягам. Отлично ведь придумано. США зарабатвывают, Европа платит, а Украина…ну, тут проблемы индейцев шерифа не волнуют.