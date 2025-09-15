Израиль полезен для Трампа, а Украина чрезвычайно токсична – международник

Вадим Москаленко.  
15.09.2025 21:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 204
 
Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, ЕС, Израиль, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Дональд Трамп будет отказываться от вовлечения в конфликт на Украине, чтобы сосредоточиться на Израиле и ослабить ЕС.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп будет отказываться от вовлечения в конфликт на Украине, чтобы сосредоточиться на Израиле...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Конфликт на Востоке и конфликт в Восточной Европе имеют одно коренное отличие для Дональда Трампа. Конфликт в Европе – это опасно для США. Он может повлечь вовлечение в войну с Россией, которая смертельно опасна.

А страны вокруг Израиля не являются теми странами, которые несут опасность или угрозу США. В этом плане вовлечение в войну на Ближнем Востоке для США во многом безболезненно», – сказал Наумов.

Он подчеркнул, что в США большинство избирателей Трампа выступают за поддержку Израиля в любой ситуации, но скептически относятся к вооружению Украины.

«Трамп воспринимает внешнюю политику как инструмент для продвижения политики внутренней. 65% демократов считают происходящее в Газе геноцидом или массовым убийством. 67% республиканцев не считают это геноцидом или массовым убийством. Поэтому поддержка Израиля полезна для рейтинга Трампа.

А поддержка Украины среди его сторонников мала. Во-вторых, она несёт угрозу Соединённым Штатам. Если мы эти два фактора рассмотрим, то мы видим, что для него Украина – совсем не тот приоритет», – отметил он.

«Более того, основные сторонники Украины – ЕС, который враг Трампа. И ослабление ЕС Трампу выгодно. Мы видим, что ЕС сейчас и так принимает правила американской игры, подписывает торговую сделку, которая невыгодна Европейскому союзу. И в целом – вообще – и так находится в подчиненном положении. И если его ослабить Украиной, то он будет еще более покорным», – добавил международник.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить