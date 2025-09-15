Израиль полезен для Трампа, а Украина чрезвычайно токсична – международник
Дональд Трамп будет отказываться от вовлечения в конфликт на Украине, чтобы сосредоточиться на Израиле и ослабить ЕС.
Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Конфликт на Востоке и конфликт в Восточной Европе имеют одно коренное отличие для Дональда Трампа. Конфликт в Европе – это опасно для США. Он может повлечь вовлечение в войну с Россией, которая смертельно опасна.
А страны вокруг Израиля не являются теми странами, которые несут опасность или угрозу США. В этом плане вовлечение в войну на Ближнем Востоке для США во многом безболезненно», – сказал Наумов.
Он подчеркнул, что в США большинство избирателей Трампа выступают за поддержку Израиля в любой ситуации, но скептически относятся к вооружению Украины.
«Трамп воспринимает внешнюю политику как инструмент для продвижения политики внутренней. 65% демократов считают происходящее в Газе геноцидом или массовым убийством. 67% республиканцев не считают это геноцидом или массовым убийством. Поэтому поддержка Израиля полезна для рейтинга Трампа.
А поддержка Украины среди его сторонников мала. Во-вторых, она несёт угрозу Соединённым Штатам. Если мы эти два фактора рассмотрим, то мы видим, что для него Украина – совсем не тот приоритет», – отметил он.
«Более того, основные сторонники Украины – ЕС, который враг Трампа. И ослабление ЕС Трампу выгодно. Мы видим, что ЕС сейчас и так принимает правила американской игры, подписывает торговую сделку, которая невыгодна Европейскому союзу. И в целом – вообще – и так находится в подчиненном положении. И если его ослабить Украиной, то он будет еще более покорным», – добавил международник.
