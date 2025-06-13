Израиль открыто игнорирует администрацию США: станет ли «война Нетаньяху» войной Трампа?

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Bloomberg дает политическую оценку дерзкой израильской превентивной атаке по Ирану и точечному уничтожению верхушки иранской армии и КСИР. По мнению агентства, тем самым Израиль открыто игнорирует Трампа, который неоднократно призывал Израиль не наносить удары по ядерным объектам Ирана. Но, как и в случае с призывами к миру на Украине, эти увещевания из Белого дома не сработали.

«Израильский лидер Биньямин Нетаньяху, похоже, бросил вызов Трампу, приняв решение о нанесении удара по ядерной программе Ирана, чего опасались США и их союзники. Первые признаки указывают на то, что он пошел еще дальше, нацелившись на объекты баллистических ракет Ирана, ядерных ученых и военных лидеров»,- говорится в публикации.

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Блумберг отмечает, что эти удары были нанесены всего через несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что нападение не является неминуемым и что США по-прежнему верят в перспективы дипломатического решения, которое Нетаньяху давно считает невозможным.

«Трамп баллотировался с обещанием положить конец тому, что он назвал провальными военными авантюрами на Ближнем Востоке, и его главные советники, в том числе вице-президент Дж. Д. Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, когда-то традиционный ястреб в отношении Ирана, заявили, что эпоха войн США в этом регионе закончилась», – напоминает агентство.

По мнению журналистов Блумберга, решение Нетаньяху усилит напряженность в регионе и означает, что ответные меры со стороны Ирана практически неизбежны.

«Оно усугубляет кризис в области внешней политики, с которым Трампу приходится бороться с момента его возвращения в Белый дом, и ставит под сомнение способность Трампа влиять на такого союзника, как Нетаньяху, не говоря уже о лидерах таких противостоящих стран, как Россия или Китай», – говорится в материале.

Вскоре после нападения госсекретарь Марко Рубио выступил с заявлением, в котором сказал, что США не участвовали в операции Израиля, и предупредил Иран не мстить американским интересам или персоналу.

Трамп не был удивлен нападением и знал о планах до их осуществления, сообщил Fox News со ссылкой на телефонное интервью с Трампом, добавив, что президент и Нетаньяху несколько раз разговаривали в последние дни.

В последние недели Трамп возобновил переговоры с Тегераном о сокращении программы по обогащению урана Исламской Республикой, которую и США, и Израиль считают необходимой, но Иран настаивает на своем праве на нее.

Однако, делает вывод Блумберг, атака Нетаньяху также повышает вероятность того, что, как бы ни дистанцировались США от ударов Израиля, Трамп может оказаться втянутым в эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Иран пообещал нанести «жестокий удар» как по Израилю, так и по США в ответ на удары.

«Американские военные «несомненно откликнутся на призыв, если Иран просчитается и ответит нападением на американские интересы», — заявил председатель Сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш в заявлении, призывающем Иран быстро заключить ядерную сделку с США.

«Война Нетаньяху обогнала заявление президента Трампа» о том, что США привержены дипломатическому решению, — написал в своей заметке Джастин Логан, директор по вопросам обороны и внешней политики праволибертарианского Института Катона. – «Нетаньяху решил поставить Трампа перед свершившимся фактом и вызвать его на противостояние».

У Трампа мало возможностей для дальнейшей дестабилизации ситуации в мире, считает Блумберг:

«Тарифная война администрации как против врагов, так и союзников вызвала волну неопределенности, которая грозит погрузить США и мировую экономику в рецессию».

После израильского удара удара цены на нефть на азиатских биржах резко выросли, что усилило риск инфляционного всплеска, в котором Трамп обвиняет своего предшественника Джо Байдена.