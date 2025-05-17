Игра США и России перечеркнула планы Брюсселя и Киева – Царев

Катя Добрина.  
17.05.2025 17:50
  (Мск) , Севастополь
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Переговоры в Стамбуле стали результатом сложной игры России и США, которые открыли путь к прямой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

На это в эфире «Первого севастопольского» указал политический обозреватель, экс-депутат ВР Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры в Стамбуле стали результатом сложной игры России и США, которые открыли путь к прямой...

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«Эта сложная игра Путина и Трампа перечеркнула усилия Зеленского и европейских лидеров натовской коалиции. Причём, как можно отследить, если что-то нужно было заявить для Трампа, это делала Россия. Если что-то было нужно для России, просили, чтобы это сделал Трамп.

Переговоры должны были начаться на 100 дней инаугурации Трампа, но процесс затянулся, потому что Зеленский не подписывал сделку по украинским ресурсам, и пока он не подписывал, на него одновременно давили и облизывали. Теперь он подписал, парламент ратифицировал и сразу же перешли к следующему шагу», — отметил эксперт.

По его словам, Зеленский полетел в Турцию без приглашения, поскольку хочет во всём участвовать, а с ним никто не желает поддерживать отношений. Даже в Париже на встрече Макрона с представителями команды Трампа места Зеленскому не нашлось. В Ватикане после похорон папы римского Трамп был вынужден встретиться с Зеленским, чтобы додавить ситуацию по сделке, но больше встречаться с ним нет ни смысла, ни желания.

«Представьте себе встречу: Трамп, Путин и Зеленский. Зеленский устраивает скандал, как он устраивал в Белом доме, Трамп вынужден вмешаться, и сразу ломается вся игра — Трамп не над схваткой. Поэтому не так важно, чем закончились эти переговоры — Трамп выдаст их за большую победу. Он подписал сделку по украинским ресурсам, он посадил за один стол Россию и Украину, а это большая победа. И мы все знаем, что если бы Трамп был президентом, а не Байден, то этой войны никогда бы не было. И нужно обязательно встречаться с Путиным для того, чтобы продвигать дальше этот вопрос: люди должны перестать умирать! Примерно так Трамп будет говорить вне зависимости от того, чем закончились переговоры», — подытожил Царёв.

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