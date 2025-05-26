«И слава Богу»: Запад выдавливает русских IT-специалистов обратно в Россию

Западные IT-компании увольняют русскоязычных специалистов, из-за чего те возвращаются в Россию.

Об этом на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями заявил генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень интересна та динамика, которую мы видим в этом году, сейчас. За счет давления на русских специалистов за рубежом… Отрасль кибербеза – это все-таки безопасность, как ни крути, поэтому мы видим, что некоторые недружественные страны начинают потихонечку избавляться от русскоязычных специалистов, которые десятилетиями работали в той же компании Google, в Amazon и прочих. Сейчас мы видим возврат этих людей в Россию, конкретно в нашу компанию они приходят. Это очень интересный эффект, которого мы не ожидали в 2022 году, к примеру», – сказал Баранов.

Российский президент отметил, что Западу лучше бы и дальше оставаться таким же недальновидным.

«И это лишний раз подчеркивает, что те, кто это делает, недальновидные люди. Они решают сиюминутные задачи политического характера вместо того, чтобы думать о будущем, думать о реальном состоянии своих компаний. Я уже приводил примеры, когда на Западе брали всё из одной компании – и там выстроили на наших заказах огромное административное здание, с утра до ночи свет горел. Теперь там свет горит только на первых трех-четырех этажах. А мы построили уже свое здание. И больше того, уже захватываем международные рынки по этому виду деятельности», – сказал Путин.