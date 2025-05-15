Говорить о мире наивно, можем надеяться лишь на заморозку – российский эксперт

Анатолий Лапин.  
15.05.2025 13:31
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Российской и украинской сторонам не удастся договориться о мире из-за слишком большой разницы в позициях и требованиях. Оптимальным для всех вариантом может быть длительная заморозка с привлечением наблюдателей с третьей стороны.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил политолог Борис Межуев, которого принято относить к так называемой российской партии мира, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российской и украинской сторонам не удастся договориться о мире из-за слишком большой разницы в...

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«Если речь идет всего о 30 днях, то это конечно очень опасно – и мониторинг никакой не удастся создать за это время, и никакой серьезной договоренности по нормализации приграничной ситуации не удастся. Поэтому тут у России есть определенный шанс для того, чтобы немного ужесточить свои требования относительно заморозки.

Но все-таки говорить о каком-то устойчивом мире в наше время, мне кажется, было бы наивно, потому что какой может быть устойчивый мир в ситуации, когда ни одна из сторон не воспринимает границы другой стороны как легитимные. А юридически добиваться признания, ну, это едва ли возможноПоэтому заморозка это воспринимается как что-то компромиссное, что максимум возможного, при том и для нас, и для них. Мы же тоже можем себе представить, что мы отказываемся от территории, которую взяли оружием – ну, конечно, нет. Конечно, это также будет воспринято оскорбительно в России. Поэтому что здесь можно быть компромиссного?

Разумеется, нужно, чтобы это была заморозка очень устойчивая, чтобы она была на долгое время, чтобы минимум провокаций было бы. Потому что провокации все равно будут с украинской стороны, я в этом не сомневаюсь – они будут все равно происходить, будут какие-то обстрелы. Но чтобы хотя бы свести эти провокации к минимуму и очень хорошо, главное, чтобы они фиксировались какими-то наблюдателями», – заявил Межуев.

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