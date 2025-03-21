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В Северной Македонии, где только что похоронили жертв пожара в клубе «Пульс», в соцсетях стали раздаваться призыв к студентам самоорганизовываться и объединяться для протестов.

Эксперты отмечают, что македонские провокаторы действуют по подобию сербских, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Кочани похоронили 31 жертву пожара в местном клубе «Пульс». Проститься с усопшими пришли сотни человек. Особо выделялась молодежь в черном, которая выглядела организованно. По словам очевидцев, город на время похорон опустел, и сложилось впечатление, что все его жители пришли проводить погибших в последний путь.

Напомним, что в результате пожара, случившегося во время концерта группы ДНК в Кочани, всего погибли 59 человек. Похороны остальных прошли в Скопье, Штипе и Облешево. Власти установили кордоны вокруг мест захоронений, чтобы обеспечить конфиденциальность скорбящим семьям.

При этом в соцсетях, объединяющих студентов, появились призывы объединяться, создавать организационные комитеты и выводить людей на улицы на протестные акции.

Эксперты из соседней Сербии отметили, что действуют заводилы и провокаторы по сербскому сценарию. Также в македонских городах стали появляться стикеры с изображением соросовского кровавого кулака.

«То, что это цветная революция и внешние факторы, разрушающие Сербию, стало ясно теперь, когда Северная Македония также начала организовывать комитеты. А именно – после трагедии, которую революционеры используют для свержения правительства, в Северной Македонии организуется то же самое, что и в Сербии. После кровавых кулаков теперь и там организуют комитеты, как доказательство того, что это все та же цветная революция», – сообщает редакция сербской радиостанции B92, которая во время «Бульдозерной революции» координировала свержение Милошевича, но в последние годы резко поменяла прозападную направленность на пропатриотическую.

Сейчас у власти в Северной Македонии патриотическая партия ВМРО-ДПМНЕ, которая до 2017 года отличалась пророссийской и просербской направленностью. Что не понравилось демократической элите США, которая при поддержке структур олигарха Джорджа Сороса инспирировала в стране майдан, в результате которого власть захватил прозападный левацкий Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) в альянсе с албанскими партиями.

Пришедшие к власти майданщики сменили название страны на Северная Македония, что позволило им прийти к компромиссу с Грецией, которая отказывала стране в праве на историческое эллинское название, и смогли вступить в НАТО.

Также они признали албанский язык вторым государственным и договорились, что половину портфелей в македонском правительстве будут получать этнические албанцы.

Вернувшиеся к власти относительно недавно патриоты ВМРО-ДПМНЕ предпринимают шаги по деалбанизации своей страны, опираясь на республиканскую администрацию США (опасаясь высказываться о симпатиях к России), что резко не нравится демократической транснациональной элите в союзе с Британией и ЕС.