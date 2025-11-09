Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ряде стран Евросоюза установилась антироссийская цензура.

Об этом на канале «Папочка Канцлера» заявила переехавшая в Россию экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Германии, Австрии, Нидерландах, у людей самоцензура: можно ли что-то сказать, пошутить, чтобы не нарваться не только на осуждение среди друзей, но и на уголовное преследование. Появился страх перед собственным словом. Некоторые российские наблюдатели сравнивают это с советскими временами, когда публично все молчали, а дома было больше свободы. Но теперь в немецкоязычных странах даже в частной сфере стало очень трудно говорить свободно», – сказала Кнайсль.