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Украинские волонтеры прочесывают рынки подержанных автомобилей Европы в поисках машин для ВСУ, пишет европейская версия Politico.

Причина в том, что тотальная оборонительная война Киева против России вынуждает солдат ВСУ меньше полагаться на тяжелую бронетехнику и больше на гражданские пикапы.

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«И грузовики, которые они предпочитают, как правило, являются жесткими транспортными средствами, такими как Toyota Hilux, Nissan Navara (европейское производство которого прекратилось в 2021 году) и особенно Mitsubishi L200, также снятый с производства четыре года назад», – говорится в публикации.

«Я бы сказал, что L200 — лучший из всех, объективно, даже несмотря на мрачные 200 в его названии», — цитирует издание Андрея Иванова, командира батальона беспилотных систем «Злой сапсан». «Несмотря на название, этот автомобиль спас много жизней», — сказал Иванов.

В отличие от них, американским грузовикам нужны детали, которые может быть трудно достать украинским мастерским, что делает их гораздо менее популярными среди войск.

«Однажды нам пришлось ждать 30 дней только для того, чтобы доставить на Украину один важный болт. США так далеко», — сказал Руслан Андрюк, исполнительный директор Nesemos Veteran Auto Hub — организации, которая нанимает военных ветеранов для ремонта транспортных средств, предназначенных для войск на передовой.

Использование невоенных грузовиков становится визитной карточкой нынешней войны, отмечает издание.

«Автомобили – это все! Это способ, которым вы доставляете оружие на позиции; Это как вы эвакуируете раненых из окружения. Мобильные подразделения ПВО используют гражданские пикапы при преследовании российских беспилотников”, – сказал Андрюк.

«Вы можете перевозить до 10 человек, в зависимости от модели пикапа. Да и ремонтировать их намного проще. Они легче бронетехники и из них легче эвакуироваться в случае атаки», — добавил он.

Россия проводит аналогичную политику: ее войска часто полагаются на частные автомобили и даже мотоциклы, чтобы быстро перемещаться по линии фронта, избегая при этом облаков украинских беспилотников, которые быстро приближаются к танкам и бронетранспортерам.

За первые два года войны Украина импортировала более 100 000 в основном подержанных автомобилей для солдат, что вынудило правительство сократить бюрократические препоны для регистрации транспортных средств и классифицировать их как гуманитарную помощь, говорится в материале.

«В настоящее время это в основном Великобритания, может быть, Норвегия. В первые месяцы 2022 года мы опустошили все рынки подержанных автомобилей в Польше», — сказала Мария Ксондзик, генеральный директор Nesemos. «Но лучше охотиться за этими грузовиками среди фермеров в Великобритании».

Кроме импорта, с февраля 2022 года украинцы передали более 3 000 транспортных средств для нужд ВСУ, сообщил начальник главного сервисного центра МВД Украины Николай Рудык.

Дональд Трамп может хотеть, чтобы европейцы покупали больше американских автомобилей и грузовиков, но есть один рынок, где покупатели гораздо больше заинтересованы в азиатском импорте — это фронты на Украине, – резюмирует издание.