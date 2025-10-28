Европейцев запугивают ростом долгов, чтобы прикарманить российские активы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После того, как Бельгия сорвала планы профинансировать Украину за счет замороженных в ее депозитарии активов ЦБ РФ, ЕС оказался перед серьезной проблемой.

Об этом пишет издание Politico, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Странам ЕС, возможно, придётся привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга в рамках «Плана Б», чтобы удержать Украину на плаву после того, как Бельгия сорвала планы использовать замороженные активы России в качестве финансовой помощи для Киева», – говорится в публикации со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Ожидается, что вариант совместного погашения долга для помощи Украине будет включен в документ, который Европейская комиссия представит столицам стран ЕС в ближайшие недели вместе с так называемым репарационным кредитом.

«Несколько лидеров подняли вопрос о совместном плане погашения долга для Украины на саммите Европейского совета в прошлый четверг, поскольку стало ясно, что Бельгия не снимет своих оговорок относительно использования замороженных российских активов, хранящихся в базирующейся в Брюсселе Euroclear», – рассказал один из дипломатов.

Указывается, что «странам ЕС, многие из которых и без того имеют огромную задолженность, придётся ещё больше уйти в минус, чтобы помочь Украине». При этом подчеркивается, что без этой помощи Киев столкнётся с серьёзными финансовыми трудностями в конце первого квартала 2026 года.

Впрочем, дипломаты утверждают, что, учитывая риски увеличения долга, большинство стран ЕС, хотя и не все, по-прежнему считают использование замороженных активов России «наиболее предпочтительным» вариантом. По их словам, вариант совместного долга, вероятно, был предложен как «пугало», чтобы заставить страны действовать.